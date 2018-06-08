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"Самые умные и хитрые уехали": на что жаловались промышленники Томенко

, ИА "Амител"
Главная проблема — дефицит высококвалифицированных кадров

Фото: altairegion22

8 июня врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил расположенный в Барнауле завод прецизионных изделий. Главная цель визита — не столько знакомство с одним из флагманов региональной промышленности, сколько совещание с представителями крупнейших промпредприятий Алтайского края.

При этом Виктор Томенко честно признался, что для него только начинается погружение в особенности промпроизводства на Алтае. Врио губернатора попросил каждого из руководителей компаний по возможности коротко рассказать о своем производстве, штате сотрудников, зарплате, налоговых отчислениях и номенклатуре выпускаемых изделий, а также проблемах. Впрочем, последний аспект стороны договорились обсудить подробнее в ходе визита главы региона на каждый из объектов. Очевидно, что большая часть таких поездок будет запланирована на летний период.

Диалог у Томенко с промышленниками при этом получился довольно живой и откровенный. Врио губернатора и сам шутил, и позволял это делать другим. Обстановка в зале была весьма непринужденной, совсем не подчеркивающая статусность встречи.

Первым слово взял гендиректор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб. В числе потенциальных проблем предприятия было озвучено падение прибыли по итогам года из-за трансформации рынка кокса в России. Особую гордость у гендиректора, как показалось, вызвал вопрос о зарплате на производстве. В настоящее время она в среднем составляет более 48 тысяч рублей, к началу 2019 года прогнозируется на уровне 51 тысячи рублей.

В свою очередь, гендиректор компании "Сибирь-Полиметаллы" Александр Тишелович обратил внимание врио губернатора на определенные проблемы с кадрами. И это несмотря на действующую систему подготовки при Рубцовском машиностроительном техникуме.

Но особенно яркий и эмоциональный спич удался гендиректору "Алтайвагона" Дмитрию Медведеву. Он не стал ходить вокруг да около, сразу попросив Виктора Томенко о помощи. Первое, на что пожаловался Медведев, — конкуренты в лице "Уралвагонзавода". Второе — проблема с кадрами: это и текучка, и не всегда высокая квалификация.

"Все самые умные и хитрые отсюда давно уехали", — лаконично выразил свою главную мысль представитель "Алтайвагона".

На что получил закономерный вопрос от врио губернатора: кто же тогда здесь остался и с кем вы работаете?

...Кстати, Виктор Томенко не просто слушал каждого из выступающих, но и периодически делал себе пометки в блокноте.

Помимо прочего, алтайские промышленники признали, что не могут позволить себе конкурировать с промпредприятиями из других регионов по уровню предлагаемой зарплаты. Кроме того, г-н Томенко отметил еще один минус для развития промышленности на Алтае — энергодефицитный характер региона.

Гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб был последний, кого позволили послушать журналистам. Выступающий коротко рассказал о предприятии, находящемся полностью в краевой собственности, отметив, что никаких проблем "Алтайкрайэнерго" не испытывает. А единственное, что тревожит его руководителя, — это большие задолженности перед энергетиками у двух территорий края — Змеиногорской и Каменской.

Далее слово должны были предоставить тем, кто имеет прямое отношение к ВПК — "Ротору", "Бийскому олеумному заводу" и др. Эта часть мероприятия проходила за закрытыми дверями, учитывая специфику выпускаемых изделий и заказчика данного производства.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

8.06.2018 14:13
- гость -

проблема с кадрами: это и текучка, и не всегда высокая квалификация.
-------------------

При зарплатах которые предлагаются удивительно что хоть кто-то работает.

0  0
8.06.2018 14:20
- гость -

"Самые умные и хитрые уехали" а сколько еще скоро уедут...ууу

0  0
8.06.2018 14:31
- гость -

8.06.2018 14:13
- гость -

+++100500!!!

0  0
8.06.2018 14:38
Гость

Хватит врать то! Ну не может быть средней зарплаты на предприятии! Может быть средняя зарплата у топ-менеджеров, средняя зарплата у инженерно-технических работников и средняя зарплата у рабочих! Потому что одна от другой отличается в разы!

0  0
8.06.2018 14:59
Анатолий

Алтайвагон))))) директор жалуется на текучку и на низкую квалификацию кадров.....
А что же он хотел? Условия необходимо создавать на предприятии, чтобы у тебя хорошие специалисты работали. В этом и заключается мастерство руководителя. Вкладываться нужно финансово, чтобы работать в более менее адекватном коллективе.

Понятно, конечно, что в целом дефицит кадров, но ключевые посты закрыть всегда можно. Это долгая и требующая хороших вложений работа.

0  0
8.06.2018 15:12
- гость -

100 работников по 15тр
10 мастеров по 30тр
3 зама, бухгалтер по 300тр
директор 800тр

средняя з/п 33 т.р.

так и считают

0  0
8.06.2018 15:20
- гость -

какие промышленники, такие и кадры.

0  0
8.06.2018 15:22
- гость -

"Самые умные и хитрые уехали" - Остался только Я и "эти"..
К кому он себя причисляет?

0  0
8.06.2018 15:26
- гость -

8.06.2018 14:59
Анатолий

верно. но 99,9% руководителей считают, что люди должны горбатится просто из патриотизма, ведь они же ДОЛЖНЫ болеть за родной завод. и это при рыночных отношениях уже 30 лет. вывод - нехватка адекватных руководителей, вот где дефицит.

0  0
8.06.2018 15:31
- гость -

Врио губернатора и сам шутил, и позволял это делать другим

Да вы что?!!! Неслыханная щедрость от барина! Позволяет людишкам шутить в своем присутствии... не по-нашему это, не по-людски.

0  0
8.06.2018 15:35
- гость -

Выступающий коротко рассказал о предприятии, находящемся полностью в краевой собственности, отметив, что никаких проблем "Алтайкрайэнерго" не испытывает.

Еще бы. Всех задушили тарифами, зато одни в шоколаде.

0  0
8.06.2018 15:42
- гость -

8.06.2018 15:26
- гость -

Какого нафиг патриотизма. как правило даже моральную мотивацию не могут выстроить или она вообще отсутствует.

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