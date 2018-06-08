"Самые умные и хитрые уехали": на что жаловались промышленники Томенко

8 июня врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил расположенный в Барнауле завод прецизионных изделий. Главная цель визита — не столько знакомство с одним из флагманов региональной промышленности, сколько совещание с представителями крупнейших промпредприятий Алтайского края.

При этом Виктор Томенко честно признался, что для него только начинается погружение в особенности промпроизводства на Алтае. Врио губернатора попросил каждого из руководителей компаний по возможности коротко рассказать о своем производстве, штате сотрудников, зарплате, налоговых отчислениях и номенклатуре выпускаемых изделий, а также проблемах. Впрочем, последний аспект стороны договорились обсудить подробнее в ходе визита главы региона на каждый из объектов. Очевидно, что большая часть таких поездок будет запланирована на летний период.

Диалог у Томенко с промышленниками при этом получился довольно живой и откровенный. Врио губернатора и сам шутил, и позволял это делать другим. Обстановка в зале была весьма непринужденной, совсем не подчеркивающая статусность встречи.

Первым слово взял гендиректор "Алтай-Кокса" Павел Лизогуб. В числе потенциальных проблем предприятия было озвучено падение прибыли по итогам года из-за трансформации рынка кокса в России. Особую гордость у гендиректора, как показалось, вызвал вопрос о зарплате на производстве. В настоящее время она в среднем составляет более 48 тысяч рублей, к началу 2019 года прогнозируется на уровне 51 тысячи рублей.

В свою очередь, гендиректор компании "Сибирь-Полиметаллы" Александр Тишелович обратил внимание врио губернатора на определенные проблемы с кадрами. И это несмотря на действующую систему подготовки при Рубцовском машиностроительном техникуме.

Но особенно яркий и эмоциональный спич удался гендиректору "Алтайвагона" Дмитрию Медведеву. Он не стал ходить вокруг да около, сразу попросив Виктора Томенко о помощи. Первое, на что пожаловался Медведев, — конкуренты в лице "Уралвагонзавода". Второе — проблема с кадрами: это и текучка, и не всегда высокая квалификация.

"Все самые умные и хитрые отсюда давно уехали", — лаконично выразил свою главную мысль представитель "Алтайвагона".

На что получил закономерный вопрос от врио губернатора: кто же тогда здесь остался и с кем вы работаете?

...Кстати, Виктор Томенко не просто слушал каждого из выступающих, но и периодически делал себе пометки в блокноте.

Помимо прочего, алтайские промышленники признали, что не могут позволить себе конкурировать с промпредприятиями из других регионов по уровню предлагаемой зарплаты. Кроме того, г-н Томенко отметил еще один минус для развития промышленности на Алтае — энергодефицитный характер региона.

Гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб был последний, кого позволили послушать журналистам. Выступающий коротко рассказал о предприятии, находящемся полностью в краевой собственности, отметив, что никаких проблем "Алтайкрайэнерго" не испытывает. А единственное, что тревожит его руководителя, — это большие задолженности перед энергетиками у двух территорий края — Змеиногорской и Каменской.

Далее слово должны были предоставить тем, кто имеет прямое отношение к ВПК — "Ротору", "Бийскому олеумному заводу" и др. Эта часть мероприятия проходила за закрытыми дверями, учитывая специфику выпускаемых изделий и заказчика данного производства.