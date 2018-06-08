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Суд в Барнауле приговорил к реальным срокам лишения свободы двух мужчин, которые напали на посетителя бара-магазина.
Как сообщили в краевой прокуратуре, летом прошлого года двое злоумышленников, находясь в питейном заведении, заметили у мужчины крупную наличность и ювелирные украшения.
"Сначала один из подсудимых вышел на улицу, за магазин, куда вскоре второй под предлогом разговора пригласил ничего не подозревавшего потерпевшего. Они потребовали у мужчины передачи денег и украшений, а получив отказ, сразу применили силу. Один подельник держал потерпевшего рукой за шею, в то время как второй пытался снять с пальца золотое кольцо. Мужчина сопротивлялся, сжав пальцы в кулак.
Тогда один из подсудимых откусил четверть уха потерпевшему, который, испытав сильную физическую боль, расслабил руку", — уточняют обстоятельства совершения преступления в правоохранительном ведомстве.
В итоге злоумышленники сняли с потерпевшего украшения, забрали деньги и скрылись.
Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, второму — 3,5 года.
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