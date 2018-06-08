Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с многодетной матерью, которая обратилась на "Прямую линию" с российским лидером Владимиром Путиным, и извинился за черствость чиновников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на областную администрацию.

Накануне мать троих детей Наталья Журова пожаловалась Путину, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, однако с тех пор очередь сократилась только наполовину. Женщина рассказала, что когда обратилась "в свой регион", то получила ответ, что якобы в Томской области землю в первоочередном порядке могут получить только семьи, которые имеют четырех и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.

Вечером того же дня Жвачкин встретился с Журовой. Встреча в администрации длилась больше часа, на ней также присутствовал глава многодетной семьи, супруг Натальи Алексей.

В администрации области отметили, что глава региона принес извинения женщине за черствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал ее имя во время "Прямой линии". Также он пообещал томичке не только помочь ее семье, но и добиться системного решения "земельного вопроса" для многодетных семей.

"За час поговорили обо всем — о семье, о детях и, конечно, о той проблеме, с которой Наталья Николаевна обратилась к президенту. Вместе с мужем они хотят построить дом, в котором воспитают детей, а потом и внуков. Сделаем все возможное, чтобы мечта Журовых и других таких же семей сбылась. Это не будет мгновенно, но, конечно, ждать по пять-десять лет люди не будут", — цитирует пресс-служба слова Жвачкина.

По мнению главы региона, главной проблемой в данном вопросе является "бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права". Это приводит к рождению мифов, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Жвачкин подчеркнул, что это на самом деле не так.