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Приговор в отношении жителя Алтайского края, который летом прошлого года совершил убийство, вступил в силу — мужчине предстоит отбывать наказание в тюрьме и колонии особого режима.
Как сообщили в региональной прокуратуре, злоумышленник на почве личной неприязни нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и другим частям тела потерпевшего.
"После чего ногой стал сдавливать шею пострадавшего, пока тот не перестал подавать признаки жизни", — добавляют в надзорном ведомстве.
Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Во время суда житель Алтая свою вину не признал, однако суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальных 10 лет – в исправительной колонии особого режима.
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