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Барнаульские полицейские совместно с коллегами из Новосибирской области и бойцами спецназа задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают, что инцидент произошел 4 июня текущего года около 00:00. Двое злоумышленников, находясь в салоне машины такси Toyota Corona рядом с домом 23 по улице Приобской, атаковали водителя. Один из них накинул потерпевшему на шею веревку, а второй избивал его. После того, как таксист потерял сознание, нападавшие бросили его на улице и, завладев машиной, покинули место преступления. В салоне похищенной машины такси находились документы на имя потерпевшего, сотовый телефон и деньги. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.
Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и спецназа задержали их в соседнем регионе.
Злоумышленниками оказались два барнаульца 26 и 24 лет, ранее судимые за подобные преступления. При задержании у них изъяли части от машины в разукомплектованном состоянии, сотовый телефон и документы на имя потерпевшего.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Оба они арестованы.
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