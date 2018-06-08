Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
"Единая Россия" объявила о старте предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) по отбору кандидатов на выборы губернатора Алтайского края. Такое решение приняли на политсовете вечером в пятницу, 8 июня. Партия сделала врио губернатора региона Виктору Томенко предложение идти на сентябрьские выборы. Томенко согласился.
"Виктор Томенко был назначен врио губернатора решением президента Владимира Путина. Мы предлагаем ему выдвинуть свою кандидатуру на праймериз "Единой России", чтобы мы могли выдвинуть его от партии на выборы губернатора", — прокомментировал глава реготделения партии Александр Романенко.
Виктор Томенко, присутствовавший на заседании, публично согласился.
"Так сложилось, что я беспартийный. Убежден, что губернатор должен представлять интересы всех жителей края вне зависимости от политических предпочтений. Я взвешенно подошел к осмыслению этого вопроса. "Единая Россия" является лидирующей партией, поддержанной большинством населения, имеет своих представителей в органах власти, руководстве предприятий, общественных движений. Партия создавалась президентом. Владимир Путин назначил меня на должность временно исполняющего обязанности губернатора. Для меня эта цепочка является определяющей. Я принимаю предложение идти на выборы вместе с "Единой Россией", — сказал он.
Праймериз — обязательная внутрипартийная процедура для выдвижения кандидата.
Кроме Томенко на праймериз идут ещё четыре кандидата: депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты краевого парламента Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. Кто именно пойдет от ЕР на выборы, станет известно только в конце июня. Но очевидно, что победа в праймериз у Томенко в кармане.
Читайте также: "Я коренной сибиряк": новый глава Алтая Томенко немного рассказал о себе
Виктор Томенко был назначен врио 30 мая, когда Александр Карлин объявил о своей отставке.
Комментарии
Быстро у нас новый губернатор испортился.
Кто бы сомневался...
Так сложилось, что я беспартийный. Убежден, что губернатор должен представлять интересы всех жителей края вне зависимости от политических предпочтений.
------------------
Видно убеждения ничего не значат. Как там Ленин таких людей называл?
А думаю не чего не изменится, как В. Путин скажет, так и будет! И народ здесь совсем не причём.
Зачем же тогда 350 млн на выборы тратить?