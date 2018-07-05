Свадьба – праздник значимый и запоминающийся на всю жизнь. Еще более ярким его можно сделать, устроив зажигательный фейерверк. Сегодня расскажем, как выбрать хорошую, качественную и самую красивую пиротехнику.

Вопрос выбора

Одно из главных и простых правил — пиротехнику необходимо приобретать только в специализированных магазинах, потому как только там продукция проходит обязательную сертификацию. Специалисты рекомендуют обходить стороной стихийные столики, ни в коем случае не прельщаться низкой ценой таких изделий – жизнь и здоровье важнее нескольких сэкономленных рублей.

Возможности банкетного зала

Прежде чем приобретать фейерверк, следует уточнить, какие возможности для его запуска имеются — есть ли соответствующая площадка перед банкетным залом для запуска пиротехники, а также до которого часа это можно будет сделать в день свадьбы.

Выбираем салют

При выборе учитываются масштаб запланированного фейерверка и финансовые возможности. Консультация профессиональных пиротехников поможет при выборе нужного красочного салюта.

Фейерверки для свадьбы

Конфетти и хлопушки

Хлопушки являются, пожалуй, самой простой и безопасной пиротехникой, которой можно украсить свадебный праздник. Они отлично подходят для встречи молодоженов перед банкетным залом или после церемонии в ЗАГСе.

Бенгальские огни

Яркие сверкающие бенгальские огни отлично подойдут для придания романтичности в особо трогательные моменты свадебного банкета. Время горения варьируется от 40 секунд до 4 минут.

Фонтаны холодного горения для торта

Эффектная подача свадебного торта с зажженными свечами-фонтами запомнится всем гостям. Такие свечи абсолютно безопасны, но невесте все же стоит быть осторожнее, потому как случайно отскочившая искра может попасть на платье.

Наземная пиротехника

Пожалуй, это один из самых востребованных свадебных фейерверков. Красивая дорожка для молодоженов по окончании банкета или же композиция для первого танца — все это можно сделать с помощью фонтанов и вулканов. При их покупке специалисты советуют обращать внимание на время горения и количество искр, чтобы все задумки успели быть выполненными.

Батареи салютов

Отличная финальная точка свадебного банкета. В специализированных магазинах можно подобрать любой фейерверк по количеству зарядов, мощности и эффектов.

Где купить?

Сеть магазинов по продаже пиротехники "Большой праздник" предлагает отличные свадебные фейерверки по доступной цене. Здесь есть все, что нужно, чтобы организовать фееричное шоу и привести в восторг как молодоженов, так и гостей торжества.

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Как среди множества разновидностей фейерверков, представленных в ассортименте компании, выбрать то, что нужно именно для вашего праздника?

Во-первых, каждый продукт, представленный в каталоге, снабжен подробными описаниями. Ко всем товарам прилагаются фотографии и видеоролики, чтобы покупателю проще было понять, как пиротехника выглядит в действии.

Во-вторых, опытные специалисты ответят на все вопросы и расскажут все про фейерверк на свадьбу, также помогут выбрать пиротехнику, исходя из ваших пожеланий и финансовых возможностей.

"Большой праздник" предлагает как бюджетные, так и элитные пиротехнические товары. Цены на фейерверки, предназначенные для свадебного торжества, могут быть разными, и вы легко выберете вариант, который вам по карману.

Композиции из воздушных шаров

Кроме того, здесь можно заказать любые свадебные композиции из воздушных шаров для оформления банкетного зала. Индивидуальный подход, качество исполнения и красивые фигуры на любой вкус гарантированы!

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