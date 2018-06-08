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В РФ с 2005 по 2017 год число пациентов, которым ставят диагноз "алкоголизм", сократилось на 55%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минздрав.
Уточняется, что к концу прошлого года данный показатель был равен 42 случаям на 100 тысяч человек.
Также было зафиксировано резкое снижение заболеваемости алкогольными психозами — за последние 12 лет количество таких впервые поставленных диагнозов снизилось на 74% — до 13,3 на 100 тысяч человек.
Сообщается, что к этому привели ограничительные меры и пропаганда ЗОЖ.
Комментарии
т.е. они оф уверены что идут верным путем...
Число пациентов и число алкоголиков это две разные вещи. В аптеках спросите))
Видимо, просто очередная отмашка - диагноз "алкоголизм" не ставить.
когда пациенты совсем перестанут обращаться к помощи российской системы здравоохранения по причине очевидной бесполезности, нам объявят, что все здоровы
Нужно ещё врачей сократить.
Нужно ценник на "пиво" увеличить, а то из-за жары не хотят самогон покупать