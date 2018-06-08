Бюджет Алтайского края увеличили на 2,7 млрд рублей

Бюджет Алтайского края подрос на 2,7 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета и собственных налогов. Деньги пойдут на оплату труда бюджетникам из-за роста МРОТ, пострадавшим от паводка и на досрочные губернаторские выборы. Поправки в бюджет приняли депутаты регионального парламента на внеочередной сессии в пятницу, 8 июня.
Итак, доходы казны увеличены на 2 млрд 764 млн рублей. Из них 1 млрд 470 млн рублей пришли от правительства России. Еще 1 млрд 200 млн регион заработал сам на налогах сверх плана. Так, рост по налогу на прибыль организаций составил 228 млн рублей, по доходам от уплаты акцизов — 852 млн рублей, по транспортному налогу — 100 млн рублей.
После внесения правок общий объем доходов на 2018 год превысил 97 млрд рублей.
Средства будут направлены (это все "новые" средства и часть перераспределенных из других направлений):
- 800 млн рублей — субсидии районам и городам на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением в 2018 году МРОТ.
- 350 млн — дотации муниципалитетам на сбалансированность бюджетов.
- 760 млн — региональный дорожный фонд.
- 391 млн — социальные выплаты пострадавшим от паводка.
- 350 млн — выборы губернатора.
- 493 млн — обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
- 102 млн — паллиативная медпомощь.
- 268 млн — ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.
И ряд других направлений.
Комментарии
не многовато ли на выборы губернатора? Листовки будем печатать на всю сумму? Возмутительно!