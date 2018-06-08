Фото: 04.mchs.gov.ru
Ребенок и двое взрослых пропали в водах реки Шавла в Горном Алтае после падения с лошадей — инцидент произошел вечером 4 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, ЧП случилось в урочище Чодро в 20 километрах от села Язула.
"При переправе через реку Шавла, не удержавшись на лошадях, упали в реку и пропали из видимости три человека, жители села Язула, в том числе несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения", — отмечают в МЧС.
Ведется поисковая операция. Спасатели обследуют русло реки и береговую линию.
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