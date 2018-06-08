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Вторая волна паводка в 2018 году в Алтайском крае может начаться на 17 дней позже, чем обычно. Её наступления ждут с 13 по 15 июня, сразу после длинных выходных, связанных с празднованием Дня России. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер на совещании комиссии по ЧС, которое провел врио главы региона Виктор Томенко.

"Вторая волна весеннего половодья формируется из снегозапасов, которые находятся в горах Республики Алтай. В этом году старт процесса начался 3 июня с приходом в регион тепла, что на 17 дней позже, чем обычно. На сегодняшний день приточность в Катунь и Бию не очень большая. На наших территориях в реках плюсовые значения. В горах в пределах +10-12 сантиметров по высокогорьям. В ближайшие три-пять суток наибольший подъем будет вблизи Барнаула, вода приблизится к критической отметке. Сказать, что она превысит критическую отметку, пока сложно, поскольку много на себя берет пойма. Высока вероятность того, что удастся избежать вторую волну", — сообщил Александр Люцигер.

Что касается погоды на ближайшее время, то до 15 июня серьезных осадков на территории Алтайского края не предвидится. Локальные осадки не изменят гидрологическую ситуацию. В дальнейшем дожди, которые придут после 15 июня, могут создать проблемы в районах, где протекает река Чарыш, а также в поселках Затон и Ильича в Барнауле.

Как рассказал на заседании врио зампредседателя губернатора Виктор Мещеряков, по худшему сценарию под угрозу подтоплений попадают 128 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях региона.

На комиссии также обсудили первую волну паводка в Алтайском крае, которая была в конце марта. Общая сумма ущерба составила около 450 миллионов рублей. Уже около 18 тысяч человек получили компенсации и около 3 тысяч получат в ближайший месяц.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко призвал все службы быть на контроле и заранее быть готовыми к возникновению подтоплений и своевременному оказанию помощи населению.