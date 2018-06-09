"Мисс Русское Радио 2018": как прошло вручение титула в Москве

В этом году долгожданному событию с участием неотразимых девушек из городов вещания "Русского Радио" исполнилось 20 лет. Юбилей дал старт новому уровню проведения конкурса, в том числе появлению международного жюри. Почётными гостями события стали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, экс-первая леди Франции, модель, певица Карла Бруни, а также известные политики, артисты, дизайнеры и медиаперсоны.
Внимание зрителей и жюри в этот вечер было приковано к 30 участницам — самым красивым девушкам, приехавшим на финал конкурса со всей России. Утонченные, остроумные и обворожительные россиянки — победительницы региональных этапов конкурса "Мисс Русское Радио 2018" — очаровали судейскую коллегию и VIP-гостей события.
В жюри юбилейного конкурса вошли: художник-модельер Валентин Юдашкин; певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров; певица, актриса и телеведущая Елена Север; супермодель и актриса Надя Ауэрман; самая красивая девушка планеты 2008, модель и телеведущая Ксения Сухинова; генеральный продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин; член совета директоров ОАО "Московский ювелирный завод" Валерий Морозов; олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.
За настроение вечера отвечали ведущие "Русского Радио" Дмитрий Оленин и Алла Довлатова, а также певица Анна Седокова.
Первый выход, в котором конкурсантки в борьбе за титул "Мисс Русское Радио" были представлены зрителям и строгому жюри, прошел в искрящихся серебряных мини-платьях. Последовавший танцевальный конкурс органично дополнил выступление Анны Седоковой. Выход в свадебных платьях стал ещё нежнее и трогательнее с выступлением певицы Маши Вебер. В финале конкурса девушки появились в элегантных вечерних платьях от Валентина Юдашкина в сопровождении рэпера ST.
По традиции в этот вечер на сцену вышли не только очаровательные девушки – красавиц поддержали звёзды "Русского Радио"! Подарить свои яркие выступления приехали: Владимир Пресняков, ЮрКисс, группа "Дискотека Авария", ВладиМир, Ирина Дубцова и Стас Пьеха, Artik & Asti, Митя Фомин, группа "Банд’Эрос". Невероятным подарком для всех гостей конкурса стало выступление великолепной Карлы Бруни.
После длительного и напряженного совещания жюри конкурса "Мисс Русское Радио" присудило девушкам почетные звания:
Мисс Tele.ru ("Мисс читательских симпатий") — Инесса Новикова из Сургута.
Мисс DIM и право стать амбассадором бренда в России — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.
Мисс Элегантность и Мисс Cosmopolitan — Анжела Лапина из Костромы. Анжела получила подарок от "Московского ювелирного завода".
Мисс ВКонтакте — Юлия Скорикова (Березники, Пермский край).
Мисс Интернет — Елена Петровичева из Санкт-Петербурга. Именно она получила больше всего баллов в голосовании, которое проходило в мобильном приложении "Русского Радио".
Приз зрительских симпатий — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.
Вторая вице-мисс "Русское Радио" — Екатерина Горковенко из Читы.
Первая вице-мисс "Русское Радио" Анна Козлова из Волгограда.
"Мисс Русское Радио 2018" — Елизавета Савичева из Екатеринбурга. Главный символ конкурса: корону, инкрустированную драгоценными камнями, от "Московского ювелирного завода" — вручили победительнице Карла Бруни и Елена Север. Вместе с престижным титулом девушка получила сертификат на 1 000 000 рублей, который она сможет потратить на образование.
У всероссийского конкурса "Мисс Русское Радио" каждый год особенная тематика. В этом году он посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 и Году добровольца и волонтера в России.
Участвуя в конкурсе "Мисс Русское радио", конкурсантки получают возможность стать настоящими медиазвездами, известными блогерами, начать карьеру в шоу-бизнесе, реализовать свои социальные и культурные проекты. Вновь пережить самые волнительные моменты вместе с участницами можно будет уже в июле вместе с премьерой второго сезона реалити-шоу "Дневники Мисс Русское Радио" на телеканале RU.TV.
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