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В Белокурихе на базаре открыто торговали наркотиками

, ИА "Амител"
Злоумышленники продавали наркозависимым маковую соломку

Фото: rusdialog.ru

В Белокурихе на городском рынке в одном из торговых павильонов вместе с продуктами питания и товарами народного потребления продавали маковую соломку, которая содержится в семенах мака, под видом легальной реализации пищевого мака. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на данные краевой прокуратуры.

Сообщается, что преступлением занималась организованная группа, которая наладила постоянные поставки из Новосибирска и Бийска в Белокуриху. Один из организаторов во время дачи показаний рассказал, что от продажи "сорного" мака можно было получить хорошую прибыль, поскольку наркозависимые лица буквально "сметали его с прилавка". Наемный продавец рассказала, что за работу получала зарплату в размере 3% от дневной выручки.

Сейчас обвиняемые содержатся под стражей, а продавец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Участникам грозит до двадцати лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2018 17:00
- гость -

продавали маковую соломку, которая содержится в семенах мака

Соломка в семенах мака?

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