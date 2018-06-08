Доследственную проверку по информации о жестоком обращении с ребенком в детском саду ведет Следственный комитет РФ по Алтайскому краю.
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, в начале июня 2018 года в следственные органы обратилась с заявлением жительница Барнаула. Женщина утверждает, что к ее трехлетнему ребенку со стороны воспитателя частного детского сада применялась физическая сила и в качестве наказания педагог закрывала мальчика в темном помещении.
Сейчас следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях работника детского сада наличие признаков жестокого обращения с малолетним ребенком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.
Как сообщало ИА "Амител" , в одном из частных детских садов вернувшаяся "не вовремя" мама стала свидетельницей грубого обращения воспитательницы с ее ребенком. В ходе разбирательства женщине удалось получить видеозапись с камер наблюдения в этом детском саду, и, как она утверждает, оказалось, что детей здесь обижали часто.
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