Фото: centr-zakon.ru
В Омске разыскивают подозреваемого в жестоком избиении подростка. По данным оперативников, речь идет о профессиональном спортсмене, поскольку несовершеннолетний получил один удар и впал в кому, пишет Life, ссылаясь на СУ СКР по Омской области и портал "СуперОмск".
Инцидент произошел еще 24 мая во дворе одного из жилых домов. Компания школьников отмечала конец учебного года, собралась на лавочке и пела песни под гитару, в том числе с нецензурными словами. В этот момент к подросткам подошел неизвестный, которого возмутило содержание песен, и ударил школьника в челюсть.
Помощник главы СУ СКР по региону Лариса Болдинова отметила, что злоумышленник, вероятно, владеет приемами рукопашного боя, так как подросток с одного удара сразу потерял сознание и упал на землю. "Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, неизвестного мужчину разыскивают", — рассказала она.
Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В течение нескольких дней он находился в коме. В данный момент его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации.
Комментарии
И что у полицаев ума не хватает с 24 мая найти профессионального спортсмена?
8.06.2018 17:19
- гость -
И что у полицаев ума не хватает с 24 мая найти профессионального спортсмена?
Они очень нуждаются в совете диванного эксперта типа тебя.....Кстати, я бы не искал его, правильно сделал что зарядил, будет думать где петь, что петь и когда петь....