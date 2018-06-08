Фото: instagram.com
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская ждут ребенка. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Twitter-аккаунт журналиста The Washington Post Изабелль Хуршудян.
"Она [Шубская] была сегодня на льду с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Александра с беременностью", — написала Хуршудян.
Снимок, подтверждающий эту информацию, в пятницу, 8 июня, в Instagram выложила супруга хоккеиста.
В конце мая СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что 24-летняя Шубская находится уже на седьмом месяце беременности.
Сообщается, что супруги уже выбрали имя для первенца. Если родится девочка, ее назовут Верой — в честь матери Шубской актрисы Веры Глаголевой, скончавшейся от рака летом прошлого года.
Напомним, ранее стало известно, что Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
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