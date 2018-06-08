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Использование наличных денег становится анахронизмом уже сейчас на фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Он рассказал, что через терминалы банка каждый час совершается свыше миллиона транзакций. "Сбербанк второй год подряд признается крупнейшим банком-эквайером Европы, по данным престижного журнала Nelson Report", — цитирует агентство слова Грефа.
Глава организации также отметил, что 97% терминалов Сбербанка поддерживают функцию NFC, то есть бесконтактные платежи, что "создало достаточно консистентную линейку наших услуг на всей территории страны". Греф подчеркнул, что Apple Pay или аналогичные функции на ОС Android и Microsoft позволяют рассчитываться почти в любой точке России, даже не используя банковскую карту.
"Собственно говоря, наличие кэша [наличных] в кармане становится уже анахронизмом, потому что буквально все можно сделать с помощью вашего мобильного устройства", — заключил он.
Комментарии
Ага, и с каждой покупки 2% уходит комиссией за услугу эквайринга.
А с учетом многократного вращения денег в экономике слишком жирно хотят жить банки, отнимая десятину дохода, а то и больше.
Лучше нала ничего нет
Надо будет завтра об этом в маршрутке водителю сказать