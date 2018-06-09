Фото: Правительство республики Алтай
Глава Республики Алтай Александр Бердников заявил о строительстве транспортного коридора, ведущего в Монголию. По словам главы региона, ему нравится идея соединения Горного Алтая с азиатскими странами, сообщает пресс-служба правительства.
Как сообщил Бердников, сейчас ведется строительство таможенно-логистического терминала, который позволит увеличить пропускную способность и будет способствовать развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности регионов Большого Алтая.
"В целом, создание транспортного коридора через территорию Республики Алтай является наиболее перспективным проектом в плане сотрудничества, увеличения внешнеторговых оборотов России с Монголией и Китаем", — сказал глава Республики Алтай на XV заседании Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай".
Александр Бердников отметил, что регион заинтересован в усилении взаимодействия в сфере туризма, расширении туристического потока между приграничными регионами Большого Алтая. В частности, реализация таких проектов, как трансграничный маршрут "Алтай – Золотые горы", позволит дать существенный импульс туристической сфере, которая является наиболее динамично развивающейся сферой экономики в современном мире.
Для этого в регионе сейчас реализуется несколько проектов, которые будут способствовать привлечению туристов приграничных регионов. Среди них – проект создания всесезонного туристско-реакционного кластера "Манжерок". Кроме того, проект строительства международного терминала в аэропорту "Горно-Алтайск".
"Для того, чтобы развитие сотрудничества шло еще более успешно, считаем необходимым ставить и решать вопросы о дальнейшем упрощении визового режима, особенно для участников трансграничного маршрута", — уточнил Александр Бердников.
Ранее врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заявил, что будет лоббировать перед федеральными властями идею о строительстве дороги, ведущей из региона в Китай. Она должна проходить через Барнаул, потом вести по Чуйскому тракту в Республику Алтай, а уже оттуда в Китай.
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