Посол России в Белоруссии Александр Суриков, с 1996 по 2004 год занимавший пост губернатора Алтайского края, 8 июня на пресс-конференции в Минске прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

"Интернет — хорошее дело. Но сколько там авторов, столько и точек зрения. Хорошо, что я не всегда все читаю. Если президент [России] решит, что моя деятельность должна быть закрыта, значит так надо", — цитирует Сурикова портал belaruspartisan.by. К слову, бывший алтайский губернатор — единственный из послов Российской Федерации, проработавший в Белоруссии более 5 лет.

Недавно ряд влиятельных Telegram-каналов распространили информацию о том, что в скором времени сменится посол России в Белоруссии. Главным кандидатом при этом назывался бывший министр сельского хозяйства и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В новом правительстве Дмитрия Медведева его сменил Дмитрий Патрушев. Ткачев известен тем, что критиковал поставки белорусского продовольствия в России. Его семье принадлежит один из крупнейших в России агрокомплексов.

Позже в качестве преемника Сурикова стали называть Владислава Суркова, который в свое время занимал пост вице-премьера и помощника президента России. Последние годы он представляет интересы России при переговорах с США по урегулированию войны на востоке Украины.

Напомним, в 2004 году тогда еще действующий губернатор Алтайского края Александр Суриков не сумел третий раз подряд выиграть выборы. Он уступил свое кресло Михаилу Евдокимову. Тем не менее для Сурикова нашлись должности, где он смог проявить себя в полной мере и после 8 лет губернаторства. Выборы Суриков проиграл, когда ему было 63 года. После этого он довольно быстро трудоустроился помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе, при этом курировал как раз Алтайский край.

Отработав менее 2 лет в полпредстве, он получает знаковое назначение от президента — зимой 2006 года становится чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии. Тогда Сурикову было 65 лет. Судя по всему, несмотря на преклонный возраст (в августе Сурикову исполнится 78 лет), пока он устраивает руководство страны и МИД в частности. При этом нельзя сказать, что в отношениях с белорусской стороной у Сурикова все было безоблачно. Время от времени некоторое недопонимание возникало, в первую очередь из-за комментариев Сурикова, появлявшихся в СМИ.

Возможная смена посла, если она действительно состоится, связана с изменением вектора российской политики в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ему в 2019 году предстоят очередные выборы. Кандидатуру нового посла России Лукашенко могут представить уже 19 июня. В этот день в Минске пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента.