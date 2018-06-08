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Новая версия популярного напитка Coca-Cola появится на прилавках японских магазинов 11 июня. По словам производителя, прозрачная газировка задумывалась как низкокалорийный продукт, а к традиционному вкусу добавлены лимонные нотки, передает РБК.
Компания сообщила, что на разработку нового вкуса (и цвета) ушел целый год. Принятая в результате формула победила 50 рецептов-конкурентов.
Журналисты издания Soranews24 попробовали напиток и заявили, что прозрачная кола более газированная, чем традиционная, в ней почти не ощущается сахара, но чувствуется освежающий вкус лимона.
Прозрачный напиток, похожий на Sprite, будут продавать по цене 1,69 доллара за бутылку объемом 500 миллилитров и 1,04 доллара — за 280 миллилитров.
Coca-Cola не впервые модифицирует напитки для Японии. Так, к летнему сезону компания запустила колу с замороженным соком в мягкой упаковке. Ранее в японских магазинах можно было найти колу со вкусом персика или с натуральным сахарозаменителем стевией. Кроме этого, в стране выпустили первый алкогольный напиток компании.
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