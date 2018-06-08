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Победы на грядущем чемпионате мира от российской национальной команды ждут 11% россиян. Об этом пишет РБК, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
Социологи отмечают, что такие прогнозы чаще делают женщины: надежду, что именно российские футболисты выиграют мундиаль, выразили 15% жительниц страны. Среди мужчин, согласно данным опроса, на победу национальной команды рассчитывают только 7% респондентов.
"В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы, 19% респондентов", — заявили специалисты. Ждут выхода сборной России в 1/8 финала мундиаля 20% россиян, еще 14% считают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал и 6% — в финал.
Россияне считают, что потенциальными победителями турнира могут быть Германия и Бразилия (по 12%).
Самыми популярными иностранными футболистами участники опроса называли португальского игрока Криштиану Роналду (15%) и аргентинца Лионеля Месси (13%). Самым узнаваемым и любимым игроком из РФ стал вратарь сборной Игорь Акинфеев (7%).
Сообщается, что опрос по телефону проводился с 31 мая по 2 июня. В нем приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет.
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