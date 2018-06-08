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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Конституцию страны нужно изменить и ограничить власть лидера России Государственным советом. Об этом пишет ТАСС.
"Надо менять эту Конституцию и вводить систему власти, которая максимально сбалансирована", — заявил он, добавив, что власть главы государства прежде всего должен ограничивать Госсовет.
Лидер коммунистов отметил, что совет должен быть органом, в котором работают "самые выдающиеся представители и разумные люди", тогда как сейчас в него входят в основном "губернаторы и члены правительства".
Он подчеркнул, что любой крупный вопрос, выносимый на обсуждение законодателей, в первую очередь должен обсуждать Госсовет.
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