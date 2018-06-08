Фото: kino-teatr.com
Известный актер, заслуженный артист РФ Игорь Лях умер на 56-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на актера МХАТ им. Горького Дмитрия Корелина.
Агентство отмечает, что одной из самых первых и наиболее известных ролей артиста стал Ленька в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Также Лях запомнился зрителям по ролям в картинах "Мой любимый клоун", "Святое дело", "Тариф новогодний" и "Елки-3".
Актер в разные годы служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.
Звание заслуженного артиста РФ за заслуги в области искусства досталось артисту в 1997 году.
Комментарии