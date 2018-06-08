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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение РФ в состав G8. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на агентство Bloomberg.
Согласно его данным, подобное заявление глава США сделал перед тем, как отправиться в Канаду на саммит "Большой семерки".
"Не важно, как вы его называете. Раньше это называлось G8, потому что в него входила Россия. Теперь же России там нет", — заявил Трамп.
Американский лидер вновь подчеркнул, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы, и заявил, что он является "худшим ночным кошмаром РФ".
Однако глава США считает, что Россия должна принимать участие в саммите. "Почему мы проводим саммит без России?" — задается вопросом республиканец.
Трамп подчеркнул, что страны-участницы саммита должны решать мировые проблемы. "А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", — добавил глава Соединенных Штатов.
Республиканец заявил, что "будет рекомендовать" именно подобный вариант, но итоговое решение вопроса останется за остальными участниками саммита.
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