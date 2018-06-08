Фото: youtube.com
Депутаты Верховной рады Юрий Береза и Александр Долженков устроили потасовку во время парламентского заседания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал Newsone.
В опубликованном ролике видно, что Береза подбежал к коллеге из "Оппозиционного блока" и схватил его за ворот пиджака. Парламентарии разняли участников драки, а после этого Березу вывели из зала.
Агентство отмечает, что парламентарии на Украине не раз устраивали драки. Так, в апреле депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Дмитрий Линько подрались после телевизионного эфира. За месяц до этого парламентарий Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание Рады и устроил потасовку с сотрудниками управления государственной охраны.
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