Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о яме во дворе многоэтажки. В нее уже упал ребенок, говорится в записи в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что грунт провалился во дворе дома по улице Малахова, 107, неподалеку от заброшенного фонтана "Слоники".
По словам автора сообщения, глубина ямы составила порядка двух метров. Накануне в яму провалился ребенок.
"Мать чудом вытащила своего ребенка, одна голова торчала, успел зацепиться. Управляющая компания в курсе дела, но ничего не предпринимает по устранению. Уже не знаем, к кому обращаться", — посетовала горожанка.
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