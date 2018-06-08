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Мужчина открыл стрельбу по детям возле челябинской гимназии №63 из-за недовольства игрой подростков рядом с его гаражом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления СКР.
Согласно предварительной информации, школьники бегали по крыше гаража, который принадлежит подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу. "Медики констатировали у школьников касательные раны, не повлекшие госпитализации. Детям оказана необходимая медпомощь", — цитирует агентство сообщение.
Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств ЧП, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по факту хулиганства, совершенного с применением оружия.
По данным пресс-службы правительства региона, в пятницу, 8 июня, в дежурную часть поступило сообщение, что во дворе гимназии №63 в Челябинске обстреляли шестиклассников. Огонь был открыт с балкона из пневматического оружия. Пострадал один мальчик, ему оказали медпомощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские задержали по подозрению в преступлении 41-летнего пьяного мужчину. У него изъяли пневматическое оружие.
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