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Глава Сбербанка Герман Греф назвал "абсолютно правильным" предложение по повышению пенсионного возраста в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма <…> точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается", — пояснил Греф свою позицию.
Глава Сбербанка добавил, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить размер социальных выплат.
Днем ранее Владимир Путин заявил, что кабмин представит свои предложения по пенсионной реформе в скором времени. При этом президент отметил, что главным ее результатом должно стать повышение благосостояния пенсионеров, а сам он очень осторожно относится к идеям правительства.
В конце минувшего месяца вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что "какие-то изменения" в этой сфере возможны в следующем году.
Ранее СМИ сообщили, что за основу будущей реформы могут взять разработки Минфина, предлагающего увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
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