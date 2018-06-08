Фото: youtube.com
Маленький медвежонок вырвал из рук жителя Сахалина пакет с едой. В сети опубликовано видео с инцидентом, пишет Life.
Двое рабочих встретили маленького зверя на пустыре. Медвежонок, вероятно, был очень голоден, поэтому вместе с едой он чуть не откусил кусок пакета. Многие пользователи посчитали, что это гималайский вид медведя, который не водится на Сахалине, однако замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев разъяснил ситуацию.
По его словам, малышей бурого медведя часто путают с гималайским из-за белого "воротничка". "Тем не менее белый мех на шее для медвежат не редкость. С возрастом он пропадает", — добавил Дударев.
Издание подчеркивает, что в ходе "схватки" смелого медвежонка с рабочими маленький зверь несколько раз издал звуки, которые были очень похожи на слова "ням-ням".
Комментарии