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Двое туристов из РФ погибли в Турции в минувший четверг, 7 июня. Об этом пишет "Российская газета".
Уточняется, что оба инцидента произошли в Анталье. 31-летний Дмитрий Б. купался в море, но спустя некоторое время отдыхающие на пляже заметили, что он тонет. Спасатели вытащили захлебнувшегося россиянина из воды, и он был срочно доставлен в местный госпиталь. Врачи пытались реанимировать туриста, но он умер, не приходя в сознание.
Тело россиянина доставили в городской Институт судебно-медицинской экспертизы.
До этого погиб 50-летний Сергей Володин. Мужчина упал в номере отеля и сильно ударился головой. От полученной травмы он умер в больницы. Данных о том, почему мужчина упал, пока нет.
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