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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата (ОБСЕ, РФ, Украина, республики Донбасса) переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе "не существует". Он добавил, что существует лишь нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция), пишет ТАСС.
"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает", — заявил он, отметив, что существует лишь нормандский формат.
Порошенко добавил, что в нормандском формате, кроме него, участвуют немецкий канцлер Ангела Меркель, главы Франции Эмманюэль Макрон и РФ Владимир Путин. Во время выступления перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко он предложил слушателям найти другой формат с участием Путина, Добавив, что он готов его рассматривать. "Но заверяю, таких форматов нет", — добавил глава Украины.
Порошенко добавил, что украинская сторона в контактной группе ведет переговоры ЛИШЬ с представителями РФ и ОБСЕ.
Агентство отмечает, что при этом на прямых переговорах Киева с Донбассом настаивали Москва и самопровозглашенные республики. Путин отмечал, что разрешить конфликт без прямого диалога конфликтующих сторон нельзя.
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