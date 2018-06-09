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Восковые фигуры Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которых выставили на выставке в Китае, рассмешили толпу. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.
Статуи были размещены на крупной Шанхайской торговой выставке по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат. Посетители ярмарки обратили внимание на то, что восковые копии, выполненные в человеческий рост, не похожи на свои прототипы.
По словам очевидцев, скульптор смог лишь передать знаменитую прическу и жесты Трампа, однако не его черты лица. У статуи Путина по неизвестной причине оказались рыжие волосы и брови, а Ким Чен Ын получился чрезвычайно худым.
Однако бренд, который выставил статуи, смог привлечь внимание к своему стенду, поскольку тысячи посетителей делали селфи с восковыми статуями.
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