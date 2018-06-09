Фото: instagram.com
Молодая учительница истории из Омска Виктория пожаловалась, что ее лишили работы из-за снимков в купальнике. 26-летняя девушка проходила обучение в модельной школе и сделала фото для рекламы магазина одежды plus-size, пишет Life со ссылкой на "НГС.Омск".
Девушка отметила, что не публиковала снимки в соцсети, однако родители учеников могли увидеть их в интернете, а затем обратиться к руководству школы.
Учительницы, как она рассказала, предложили два варианта: написать заявление об уходе по собственному желанию или же быть уволенной за систематические дисциплинарные нарушения.
"Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: "А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?"— цитирует издание слова Виктории, которая все же решила уволиться по собственному желанию.
У девушки два высших образования — историческое и юридическое, и в своём профессионализме она не сомневается, но расставаться со своими учениками ей не хотелось.
В самой школе пока никак не прокомментировали инцидент.
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