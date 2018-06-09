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Генерал ФСБ Олег Феоктистов, одолживший у знакомого 2 миллиона долларов наличными на оперативный эксперимент (передачу взятки главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным тогдашнему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву), попросил вернуть ему эти деньги. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на русскую службу BBC и знакомые с материалами дела источники.
О том, что суд решит судьбу данной суммы денег ранее сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Она рассказала, что на заседании 29 июня будут рассмотрены "вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств". Судьбу 2 миллионов долларов будет решать судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, которая вынесла приговор Улюкаеву.
В середине декабря 2017 года Семенова, зачитывая приговор экс-главе ведомства, сообщила об уничтожении всех вещественных доказательств (сумка, в которой деньги были, корзинка с колбасками "От Иваныча", четыре бутылки вина), кроме денег. Ведоки были уничтожены как скоропортящиеся.
После подтверждения приговора Улюкаеву Мосгорсудом деньги могут вернуться владельцу. Однако, как сказано в материалах дела, Феоктистову, который попросил вернуть ему 2 миллиона долларов, деньги не принадлежат.
Феоктистов в суде рассказывал, что деньги для следственного эксперимента попросил у "своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги".
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