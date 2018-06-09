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Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде "Фусин". Главы двух стран отправились с вокзала Пекина в Тяньцзинь — город-порт на берегу Бохайского залива, который находится в 120 км от китайской столицы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что дорогу, которую автомобилисты преодолевают за 1,5-2 часа в зависимости от трафика, у Путина и Си Цзиньпиня заняла порядка получаса. Преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения и хотел продемонстрировать председатель КНР.
Агентство пишет, что сейчас Китай переживает бум строительства скоростных железных дорог. На данный момент КНР имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть — порядка 22 тысяч километров, что составляет 60% мирового показателя. В августе прошлого года скоростные поезда нового поколения "Фусин" начали курсировать по двум железнодорожным линиям, связывающим Пекин, Тяньцзинь и несколько городов провинции Хэбэй.
В четверг, 7 июня, в ходе "Прямой линии" Путин признался, что еще не ездил на китайских поездах, выразив надежду, что у него получится "оценить достижения Китая в этой сфере" во время запланированной поездки.
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