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Путин и Си Цзиньпин проехались на скоростном поезде в Китае

, ИА "Амител"
Главы стран преодолели 120 километров за полчаса

Фото: russian.rt.com

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде "Фусин". Главы двух стран отправились с вокзала Пекина в Тяньцзинь — город-порт на берегу Бохайского залива, который находится в 120 км от китайской столицы. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что дорогу, которую автомобилисты преодолевают за 1,5-2 часа в зависимости от трафика, у Путина и Си Цзиньпиня заняла порядка получаса. Преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения и хотел продемонстрировать председатель КНР.

Агентство пишет, что сейчас Китай переживает бум строительства скоростных железных дорог. На данный момент КНР имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть — порядка 22 тысяч километров, что составляет 60% мирового показателя. В августе прошлого года скоростные поезда нового поколения "Фусин" начали курсировать по двум железнодорожным линиям, связывающим Пекин, Тяньцзинь и несколько городов провинции Хэбэй.

В четверг, 7 июня, в ходе "Прямой линии" Путин признался, что еще не ездил на китайских поездах, выразив надежду, что у него получится "оценить достижения Китая в этой сфере" во время запланированной поездки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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