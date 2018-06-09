Фото: sibdepo.ru
Алтайские полицейские оперативно задержали злоумышленника, который расплатился за бензин на заправке купюрой "Банка приколов". Инцидент произошел ночью на АЗС в Егорьевском районе, пишет в субботу, 9 июня, "Алтайская правда".
Отмечается, что сведения о мошенничестве поступили на пульт оперативного дежурного полиции. Оператор АЗС сообщила, что неизвестный водитель отечественного авто белого цвета заправил машину и, введя сотрудника автозаправочной станции в заблуждение, рассчитался за бензин пятитысячной купюрой, которая, как выяснилось позднее, оказалась шуточной банкнотой.
Полицейские быстро установили личность водителя и задержали его. 20-летний житель Угловского района признался в содеянном и выдал правоохранителям вторую купюру "Банка приколов", а также сдачу, полученную на АЗС.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Шуток не понимаете...
Государство Вон как с нами шуткует, а нам и пошутить уже ни с кем ни сметь