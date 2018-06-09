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Медведице из Южно-Камчатского заказника, которая сохранила весь выводок из четырех медвежат, присвоили неофициальный статус матери-героини. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Кроноцкий заповедник, под управлением которого находится заказник.
Специалисты подчеркнули, что за 20 лет наблюдений в заказнике подобное произошло лишь в третий раз.
По словам консультанта научного отдела Кроноцкого заповедника Александра Никанорова, зверям сложно сохранить все потомство к моменту выхода во взрослую жизнь в условиях дикой природы. Подобные случаи, когда весь выводок медвежат доживал до трехлетнего возраста, были зарегистрированы в 1998 и 2007 годах.
Он отметил, что медвежата при рождении слабы и могут не пережить первую зиму или погибнуть от "самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки".
Сотрудник службы охраны заповедника Лиана Варавская подчеркнула, что матери-героине Матрене удалось сохранить потомство благодаря тому, что она обосновалась возле кордона. Таким образом, двуногие "няньки" — государственные инспекторы — помогли сохранить медвежат в безопасности, а также "дали ей возможность спокойно рыбачить, охраняя потомство от враждебно настроенных сородичей".
В данный момент медвежата полностью готовы ко взрослой жизни: умеют добывать корм, избегать опасностей и правильно вести себя в медвежьем сообществе.
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