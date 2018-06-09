Фото: nn-now.ru
Минобороны РФ собирается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве. Об этом сообщают "Известия".
Издание пишет, что осенью 2018 года молодые люди, признанные ограниченно годными к службе, смогут повторно пройти медкомиссию. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооруженных силах.
Сообщается, что поправки к положению могут окончательно сформировать и одобрить к июлю текущего года.
По данным издания, призывников хотят разделить на две категории - новобранцев, не имеющих воинских званий и пребывающих в запасе, и призывников, которые имеют воинские звания и не числятся в запасе.
Для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. В проекте говорится, что такие бойцы будут получать военный билет с записью "рядовой" до "убытия со сборного пункта субъекта Федерации к месту прохождения военной службы".
Для второй категории служба начнется в день приказа военкома субъекта Федерации о направлении в воинскую часть.
Комментарии
видно совсем туго со срочниками
Демократические страны с населением от 50 миллионов не нуждаются в призывной армии.
9.06.2018 08:56
- гость -
видно совсем туго со срочниками
Неплохая версия, однако знаю немало призывников, которые будут рады перепройти комиссию и пойти в армию....
9.06.2018 09:47
- гость -
папа, ну я же сказал, что сдам сессию