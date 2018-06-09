Суббота, 9 Июнь, 10:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,67
€ 73,79
469089
31°
Обь
510см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

"Сложнейшее интервью в карьере": австрийский журналист о беседе с Путиным

, ИА "Амител"
Армин Вольф назвал Путина "чрезвычайно хитрым собеседником"

Фото: livejournal.net

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф заявил, что интервью с главой РФ Владимиром Путиным было сложнейшим в его карьере. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Politico.

"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал, по трем причинам. Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии и когда — в Кремле <…> Во-вторых, синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции", — цитирует его слова агентство. Также Вольф назвал Путина крайне хитрым собеседником, "делающим все, чтобы усложнить жизнь интервьюера".

Журналист рассказал, что Путин обращает внимание на момент, когда его перебивают, что несвойственно политикам. 

"Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание", — рассказал журналист, отметив, что после третьего или четвертого акцента интервьюер начинает казаться или грубым, или не заинтересованным в ответах.

Кроме этого, Вольф отметил, что глава РФ часто отвечает вопросом на вопрос и "отвлекает внимание от заданной темы".

Путин давал интервью каналу ORF накануне визита в Австрию. Глава государства отвечал на разные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.06.2018 09:33
Грантштейн

Видел. Два впечатления:
1. Путин не смог выехать на своем обычном славословии, временами выглядел откровенно слабо, съезжал с вопросов, и вообще выглядел демагогом.
2. Австриец, очевидно и откровенно отрабатывал редакционное задание задавить Вову. Получилось тоже не очень, так как интеллекта хватило только на то, чтобы бесконечно перебивать. Это выглядело не умно, а грубо, как будто он пришел в тюрьму и интервьюирует приговоренного преступника.

Лично мне ближе стиль Познера В.В.
Он никогда не перебивает собеседника, но своими вопросами и подводками может раскрыть всю суть собеседника.

0  0
9.06.2018 09:52
- гость -

Не люблю Познера, его взгляд на мир однобок.
В нашей культуре перебивать первое лицо не принято, журналист плохо подготовился если не знал этого.
Отвечать каждый имеет право так как хочет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
10:00
Вперед за солнцем: топ-6 направлений для отдыха на море 0
09:50
Трамп заявил, что может посмертно помиловать Мохаммеда Али 0
09:38
Водитель на Lexus насмерть сбил пенсионера в Барнауле 1
09:22
В Приморье 51-летняя женщина родила тройню 7
09:16
Загоревшийся склад в Барнауле тушили 28 пожарных 0
09:09
"Сложнейшее интервью в карьере": австрийский журналист о беседе с Путиным 2
09:00
"Мисс Русское Радио 2018": как прошло вручение титула в Москве 1
08:49
СМИ: Минобороны готовит изменения в правила призыва в армию 4
08:39
Медведице на Камчатке присвоили статус матери-героини 0
08:22
"Банк приколов": мужчина на Алтае заправил машину за 5 тысяч "дублей" 1
08:17
"Сибирская Ибица": причаливаем в лето 8
08:06
Ресторан "Русский Шанхай": тандем Востока и Запада 4
07:50
Салют будет: как в Барнауле отметят День России 4
07:34
Заразна и опасна: помогают ли прививки от кори и какие бывают осложнения 5
07:30
Как провести отличные семейные выходные в Новосибирске 1
07:22
Пошла жара: где можно искупаться в Барнауле и сколько это стоит 4
07:15
Квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 8,9 млн рублей 6
07:03
Глава Республики Алтай заявил о строительстве транспортного коридора в Азию 0
07:00
Этим летом Volkswagen POLO вырывается вперед 0
06:48
Совсем не тургеневская девушка: фото неподражаемой Натали Портман 6
06:32
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 3
06:24
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 2
06:17
Рабочая суббота в Алтайском крае пройдет под знаком жары и гроз 0
06:01
Какие дворы отремонтируют в Барнауле в 2018 году: карта 0
05:04
Омскую учительницу уволили из-за снимков в купальнике 17
04:04
Путин и Си Цзиньпин проехались на скоростном поезде в Китае 1
03:05
Генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева 0
02:04
Рыжий Путин и худой Ким Чен Ын из воска рассмешили китайцев 0
01:07
Порошенко заявил, что минского формата переговоров нет 0
00:07
Двое российских туристов погибли в Турции за один день 2
23:54
На Сахалине голодный медвежонок отобрал у местного жителя пакет с едой 3
23:31
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста 9
23:12
Названа причина смерти актера Игоря Ляха 1
22:58
СК: мужчина открыл стрельбу по играющим у гимназии детям в Челябинске 1
22:33
Очевидцы: ребенок провалился в яму во дворе барнаульского дома 0
22:11
Глава МЧС отменил приказ, запрещающий проверки малого и среднего бизнеса 0
21:56
Украинцы сообщили о перехвате в Черном море российского корабля 0
21:38
Владимир Путин первым в мире получил орден Дружбы КНР 1
21:18
Депутаты Рады подрались в здании парламента 0
20:58
Трамп выступил за возвращение России в "Большую восьмерку" 0
20:39
СМИ сообщили о смерти актера из фильма "Любовь и голуби" Игоря Ляха 0
20:21
Зюганов предложил изменить Конституцию и ограничить власть президента 2
19:48
Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошли на топливо 0
19:24
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны 1
19:08
Коротко о главном: барнаульское "Зарядье", тарифы и рухнувшая гостиница
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 8 июня
18:58
Волк из барнаульского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 1
18:36
Алтайская "Единая Россия" сделала предвыборное предложение Виктору Томенко 9
18:24
Обесцвеченная Coca-Cola появится в магазинах Японии 0
18:12
Дерево упало в Барнауле на остановке 0
17:58
Бывший губернатор Алтайского края Суриков может покинуть кресло посла 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.