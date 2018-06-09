Фото: livejournal.net
Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф заявил, что интервью с главой РФ Владимиром Путиным было сложнейшим в его карьере. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Politico.
"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал, по трем причинам. Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии и когда — в Кремле <…> Во-вторых, синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции", — цитирует его слова агентство. Также Вольф назвал Путина крайне хитрым собеседником, "делающим все, чтобы усложнить жизнь интервьюера".
Журналист рассказал, что Путин обращает внимание на момент, когда его перебивают, что несвойственно политикам.
"Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание", — рассказал журналист, отметив, что после третьего или четвертого акцента интервьюер начинает казаться или грубым, или не заинтересованным в ответах.
Кроме этого, Вольф отметил, что глава РФ часто отвечает вопросом на вопрос и "отвлекает внимание от заданной темы".
Путин давал интервью каналу ORF накануне визита в Австрию. Глава государства отвечал на разные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики.
Комментарии
Видел. Два впечатления:
1. Путин не смог выехать на своем обычном славословии, временами выглядел откровенно слабо, съезжал с вопросов, и вообще выглядел демагогом.
2. Австриец, очевидно и откровенно отрабатывал редакционное задание задавить Вову. Получилось тоже не очень, так как интеллекта хватило только на то, чтобы бесконечно перебивать. Это выглядело не умно, а грубо, как будто он пришел в тюрьму и интервьюирует приговоренного преступника.
Лично мне ближе стиль Познера В.В.
Он никогда не перебивает собеседника, но своими вопросами и подводками может раскрыть всю суть собеседника.
Не люблю Познера, его взгляд на мир однобок.
В нашей культуре перебивать первое лицо не принято, журналист плохо подготовился если не знал этого.
Отвечать каждый имеет право так как хочет.