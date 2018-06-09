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Во Владивостоке местная жительница родила тройню в 51 год. Это были первые роды женщины, пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию Приморья.
Уточняется, что дети родились в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и девочка. "Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, ее вес при рождении составил 2400 граммов", — цитирует агентство сообщение.
По словам врачей перинатального центра, сейчас младенцы получают нужное лечение — им необходимо окрепнуть перед выпиской домой.
Главврач медучреждения Татьяна Курлеева отметила, что роды в 50 лет являются хорошим показателем здоровья женщины и "умелого ведения процесса беременности опытным акушером".
Она также добавила, что современная медицина и врачебный опыт помогают женщинам выносить беременность и стать мамами даже в очень зрелом возрасте.
Комментарии
Вот дура. Поздравляю.
ну к пенсии как рраз 12 лет есть время подрастить
ЭКО однако.
Ну всё! Раз бабки рожают,пенсионный возраст точно можно подымать!
Поздравляю, сильна !!!! После 50 родить, это ого.
Один вопрос: зачем?
с транды сдачи нет! горазда е............ тся во все лопатки