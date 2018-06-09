Агентство продуманных поездок "Авианебо" подготовило для вас список мест, куда можно съездить за зарядом тепла и бронзовым загаром, а вы пакуйте чемоданы.
Сочи
В Сочи множество всесезонных развлечений на любой вкус, но лето здесь особенно прекрасно: Черное море, аквапарки, походы в горы и экскурсии к водопадам. Пляжи на Сочинском побережье в основном галечные, зато море здесь чище, чем на песчаных. Если наскучит купаться и загорать – отправляйтесь в интерактивные музеи, прогуляйтесь среди олимпийских объектов или посетите экстремальный скайпарк.
Средняя цена недельного тура: от 20 000 руб./чел., включая перелёт и проживание.
Крым
Евпатория идеально подходит для отдыха с детьми: здесь есть дельфинарий и парк аттракционов с тропическим зоопарком, оригинальный аквариум и аквапарк, а ещё детский сказочный театр и Динопарк.
А в Ялте можно не только насладиться природными красотами и прокатиться на канатной дороге, но и посетить самые разные достопримечательности.
Средняя цена недельного тура: от 19 000 руб./чел.
Турция
"Пляжный отдых" + "all inclusive" = Турция. Но можно и не превращать свой отпуск в "типичный отдых в Турции". Для этого достаточно покинуть территорию отеля и отправиться изучать город. Пройдитесь по местным рынкам, попробуйте аутентичные блюда в турецких кафе, посетите древние достопримечательности, а затем отправляйтесь на бесчисленные пляжи.
Средняя цена недельного тура: от 33 000 руб./чел.
Греция
Пляжный отдых в Европе – удовольствие не из дешевых, однако Греция вполне может разрушить этот стереотип: провести свой отпуск на греческом побережье вполне по карману. Помимо прекрасных пляжей и лазурного моря, здесь ещё масса достопримечательностей, всевозможных развлечений и экскурсий. Ну и средиземноморская кухня, конечно!
Пик сезона приходится на август. В это время жара понемногу начинает спадать и становится более комфортно, правда, цены все еще остаются достаточно высокими.
Средняя цена тура на 10-11 ночей: от 34 000 руб./чел.
Тунис
Это направление начинает набирать популярность среди наших туристов. Пакетные туры с вылетами из Новосибирска появились не так давно.
Зачем ехать в Тунис? Там лучшая талассотерапия, древнейшие города, восточный колорит и, конечно же, море. Пляжи Хаммамета, например, можно назвать эталонными — чистейший белый песок, лазурное море, широкая береговая линия.
Средняя цена тура на 10-11 ночей – от 47 000 руб./чел.
Испания
Отдых на испанских курортах — удовольствие не из дешевых, но это же Ибица, Майорка, Тенерифе, Коста-Брава! И пляжи здесь такие, что весь Инстаграм закачается — с белым, золотистым и даже черным вулканическим песком.
Для туристов любого возраста здесь найдется занятие по душе: от ночных пляжных дискотек до дегустации вин и созерцания всего испанского архитектурного великолепия.
Средняя стоимость перелёта и недельного проживания в Испании – от 55 000 руб./чел.
Агентство продуманных поездок "Авианебо"
г. Барнаул
пр. Ленина, 53
тел. (3852)55-66-08
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Комментарии
Сочи, Крым 20тыр? Вы цены какого века нашли? Ну, если только на лавочке ночевать...