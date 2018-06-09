Фото: vk.com/barneos22
Пешеход 1949 года рождения погиб в результате наезда автомобиля Lexus в ночь на субботу, 9 июня, на улице Советской Армии.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, трагический инцидент произошел в 01:45 в районе здания №138.
Известно, что водитель автомобиля, мужчина 1966 года рождения, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в районе перекрестка.
В результате полученных травм пенсионер погиб на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Почти 2 часа ночи
Почти 70 лет деду.
Какого...?
9.06.2018 09:51
Грантштейн
Согласен, но и лексусоводу надо тоже в это время дома спать, а не по городу летать. К тому же явно бездельник, потому что всем нормальным людям утром надо на работу. Также предположу, что нетрезвый (нормальному человеку незачем и некуда ехать в рабочий день в 2 ночи). Теперь посидит в колонии, поразмыслит о дальнейшей безрадостной жизни.
Премия от ПФР ожидает водителя
нормальному человеку незачем и некуда ехать в рабочий день в 2 ночи
не все как вы работаете с 8-18
Также предположу, что нетрезвый ванга - не иначе
9.06.2018 10:09
- гость -
Вы не правы, иногда и по работе приходится ночью ездить. Дело в другом, ночью требуется проявлять намного больше осторожности за рулем. Некоторых успокаивает пустота дорог и они теряют бдительность...
не оправдываю водителя, но куда пенс в 2 ночи ходил?
9.06.2018 10:44
- гость -
А вы распишите кому можно в два ночи куда-то ходить, а кому нельзя. А то ведь и невдомек, а вдруг и мне нельзя?
9.06.2018 10:44
- гость -
Да какая разница? Жене за лекарством в круглосуточную аптеку ходил. Например.
Судя по повреждениям авто, неслабо торопился водила.
я водителя нисколько не оправдываю, но неужели в это время был такой поток транспорта, что пешеходу край головы надо было перед этим лексусом дорогу переходить? в очередной раз - невнимательность, мнимая самоуверенность и прочее пешехода привели к плачевному результату.. когда пешеходы начнут в первую очередь думать о своей безопасности, а не только о своих правах, таких происшествий просто не станет. а теперь.. как в нехорошей присказке - один то сядет, но через немного выйдет, только вот другой уже лег и не встанет..
9.06.2018 11:35
- гость -
Ну вот я сегодня думала. На перекрестке Павлик-Советской Армии. Светофор пешеходам горит 13 секунд. Машины не останавливаются. Едут на свой красный, и все. Еще и ускоряются. Мне что делать - дорогу не переходить, на красный бежать? Нет, под машины я, естественно, не пошла. Но факт "порадовал".