Торжества бывают разными, но главным атрибутом любого из них был и остается торт. Чем он эффектнее, тем сильнее буря эмоций у гостей и длиннее шлейф воспоминаний о вашем празднике.
Эксклюзивные торты теперь можно заказать абсолютно в любой кондитерской ТС "Форне".
Воспользуйтесь каталогом или найдите торт своей мечты в интернете. А может, у вас есть собственные оригинальные идеи? Для мастеров-кондитеров "Форне" нет ничего невозможного.
Красивые цветы, любимые мультгерои… Да хоть собственный портрет или даже мастичная скульптура! Дворцы, корабли, айфоны – все, на что способна фантазия, может украсить ваш торт.
Заказывая торт, вы сами решаете, каким он будет снаружи и внутри. Начинки на любой вкус! Даже самые привередливые сладкоежки придут в восторг. Шоколадный бисквит со сливочно-заварным кремом, медовые коржи в сочетании с сырным кремом или слоеные с черносливом, изюмом и вареной сгущенкой... Пальчики оближешь!
Все торты в "Форне" изготавливаются из натуральных продуктов. Не используются химические добавки, в том числе подсластители и усилители вкуса. Тем, кто заботится о своем здоровье и здоровье гостей, стоит также учесть, что приготовление торта в условиях производства – это гарантия соблюдения всех санитарных норм и строгий контроль за качеством. А вот заказывая кондитерские шедевры у частников на дому, вы порой рискуете.... Хотя, конечно, выбор за вами!
Комментарии
КУПИЛА НА ЮРИНА В ФОРНЕ ТОРТ НА ДЕНЬРОЖДЕНИЯ ДОЧЕРИ. ОКАЗАЛОСЬ , ЧТО ОН СУХОЙ ПЕРЕСУХОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ АЖ 900 РУБ. ЖАЛКО. ВАШУ ПРОДУКЦИЮ ЕСЛИ НЕ БЕРУТ ВЫ ХОТЯ БЫ УБИРАЙТЕ ЕЕ С ПРИЛАВКОВ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕТЕ