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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Independent.
В 1967 году Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военных для отправки во Вьетнам. Боксера осудили и запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом Америки в 1971 году.
Перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит G7, Трамп заявил, что готовит рекомендации по делу боксера. Президент заявил, что у него есть список из примерно 3000 человек, которые, возможно, имеют право на амнистию.
В свою очередь, экс-адвокат Али Рон Твил, который представляет интересы семьи спортсмена, опубликовал заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения нужды в амнистии нет.
"В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет", — цитирует его слова агентство.
Легендарный боксер умер в 2016 году на 75-м году жизни.
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