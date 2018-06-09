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В Сети появился клип на официальную песню ЧМ-2018

, ИА "Амител"
В клипе запечатлены памятные моменты прошлых чемпионатов и болельщики

Фото: youtube.com

Певец из США Ники Джем опубликовал на своем YouTube-канале клип на официальную песню чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет "Р-Спорт".

В клипе запечатлены памятные моменты прошлых ЧМ, а также болельщики стран-участниц мундиаля. В съемках участвовал экс-футболист бразильской сборной Роналдиньо. Опубликованный накануне клип посмотрели уже свыше 2,7 миллиона раз.

Песню под названием Live It Up исполнили актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером выступил американец Diplo. Подчеркивается, что авторы песни также исполнят ее перед финальным матчем ЧМ, который пройдет 15 июля в "Лужниках".

ЧМ по футболу впервые пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.06.2018 10:28
- гость -

ну ниче так песенка

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