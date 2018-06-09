Фото: youtube.com
Певец из США Ники Джем опубликовал на своем YouTube-канале клип на официальную песню чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет "Р-Спорт".
В клипе запечатлены памятные моменты прошлых ЧМ, а также болельщики стран-участниц мундиаля. В съемках участвовал экс-футболист бразильской сборной Роналдиньо. Опубликованный накануне клип посмотрели уже свыше 2,7 миллиона раз.
Песню под названием Live It Up исполнили актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером выступил американец Diplo. Подчеркивается, что авторы песни также исполнят ее перед финальным матчем ЧМ, который пройдет 15 июля в "Лужниках".
ЧМ по футболу впервые пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
Комментарии
ну ниче так песенка