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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на период с 9 по 13 июня в связи с высокой пожароопасностью.
"В Алтайском крае в период с 09 по 13 июня местами в западных и южных районах ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости)", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Напомним, накануне вопрос об угрозе пожаров в период жары рассматривался в рамках заседания комиссии по ЧС.
"В Алтайском крае установились высокие положительные температуры, что может привести к весьма неблагоприятной ситуации по возникновению возгораний, происходящих по причине сельскохозяйственных палов. Прошу принять соответствующие меры", — подчеркивал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин, в свою очередь, доложил, что арендаторы лесных участков приступили к мерам во избежание пожаров на территории края.
По его словам, на борьбу с пожарами могут быть направлены около 1600 человек и 770 единиц техники.
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