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Девятнадцатикратная победительница турниров серии Большого шлема, теннисистка из Бразилии Мария Буэно умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал Globo.
Отмечается, что два дня назад Буэно госпитализировали в местную больницу. Она находилась под наблюдением врачей с прошлого года, после того как у нее диагностировали рак ротовой полости.
Буэно 19 раз одерживала победу на турнирах серии Большого шлема. Она выигрывала их в одиночном, в парном и в смешанном разрядах. В одиночном бразильянка трижды становилась победительницей Уимблдона (1959, 1960, 1964) и четыре раза — Открытого чемпионата Соединенных Штатов (1959, 1963, 1964, 1966). В 1960 году она выиграла Открытый чемпионат Франции в смешанном разряде.
11 раз теннисистка выигрывала турниры серии Большого шлема в парном разряде: в ее активе одна победа на Открытом чемпионате Австралии (1960), одна — на Открытом чемпионате Франции (1960), пять — на Уимблдоне (1958, 1960, 1963, 1965, 1966) и четыре — на Открытом чемпионате США (1960, 1962, 1966, 1968). В 1960 году она выиграла Большой шлем в паре, то есть победила на всех четырех турнирах в один год.
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