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Жителя Рубцовска, который совмещал работу таксиста с распространением наркотиков, приговорили к длительному сроку лишения свободы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина сбывал марихуану. При этом он сам употреблял запрещенное вещество.
"Наркотическое средство он собирал за хозяйственной постройкой своего дома, сушил, расфасовывал в стеклянные банки. Как показали свидетели, марихуана всегда была у него в наличии, в машине, по цене 3000 рублей за половину стакана. Либо покупатели приезжали к нему домой, и он из кустов, которые находились за забором, выносил стеклянные банки с наркотиком", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В прокуратуре также отмечают, что перед задержанием, следуя на автомобиле, он, заметив полицейских, остановился и выставил банки с наркотическим средством под машину.
Дома у таксиста были обнаружены и изъяты полимерные пакеты и стеклянные банки с наркотическим средством.
Вину в сбыте наркотиков обвиняемый не признал, заверяя, что все это он приготовил для личного употребления.
В итоге суд приговорил злоумышленника к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
наверно от хорошей жизни он этим занимался?! после отмены таможни Рубцовск окончательно загнулся