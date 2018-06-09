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Алтайский госуниверситет впервые попал в список лучших вузов планеты одного из самых авторитетных рейтингов QS World University Rankings – 2019. Его в минувшую среду, 6 июня, опубликовал британский исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds, пишет пресс-служба вуза.
Всего в перечень попали тысяча лучших университетов мира, включая 27 российских вузов. Впервые в рейтинге появился АлтГУ, а также Сибирский и Южно-Уральский федеральные университеты.
Алтайский госуниверситет занял в мировом рейтинге позицию 601-650, а среди российских вошел в двадцатку лучших.
"В России уже сложился пул университетов, которые на равных конкурируют с иностранными. 17 университетов из рейтинга входят в проект "5-100", получающий особую поддержку. Но остальные 10 вузов — это совершенно новая когорта университетов международного класса", – цитирует пресс-служба АлтГУ слова главы Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александра Соболева.
Отметим, что при составлении рейтинга QS учитывают ряд параметров, включая академическую репутацию вуза, соотношение преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов. Оценки даются по 100-балльной шкале.
Комментарии
Где там полутехнический?)))