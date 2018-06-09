Фото: news.sputnik.ru
Российский легкоатлет, уроженец Барнаула Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на международном турнире Мемориал Януша Кусочинского в польском Хожуве. Об этом пишет "Р-Спорт".
Спортсмен, выступающий в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), закончил забег с результатом 13,25 секунды.
На втором месте оказался польский бегун Дамиан Чикер (13,42), закрыл тройку сильнейших легкоатлетов южноафриканец Антонио Алкана (13,51).
Комментарии
Какие же все спортсмены страшные
а какой толк то от этого Алтайскому краю?
Молодец парень! Мы гордимся тобой!!! Успехов тебе!